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  • РФС изменил расстановку команд в группе «Золото» Второй лиги – итоговые результаты подсчитали неправильно

РФС изменил расстановку команд в группе «Золото» Второй лиги – итоговые результаты подсчитали неправильно

Сегодня, 08:37
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Бюро исполкома РФС на своeм заседании утвердило итоги прошедшего сезона в дивизионе А Второй лиги. Согласно его решению, «Волгарь» официально был признан командой, занявшей 3-е место на втором этапе турнира в группе «Золото».

Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», в этой группе изначально неправильно подсчитали итоговую таблицу.

В ней на 3-м месте значился «Машук-КМВ», как на изображении ниже. Клуб из Пятигорска набрал столько же очков, как и «Волгарь» с «Ленинградцем», но оказался выше по дополнительным показателям. Однако они были рассчитаны неправильно.

«Сначала нужно было определять между трех, выявив двух лучших. А потом лучшего среди них. Пункты 3.32 и 3.32.2 регламента действительно, если я правильно почитал, указывают на это.

В таком случае «Ленинградец» отваливается, а «Машук» с «Волгарем» сыграли идентично, обменявшись гостевыми победами со счетом 2:1. Следующий показатель – общее количество побед. У астраханцев – 7 (третьи), у пятигорчан – 6 (четвертые)», – написал журналист Сергей Ильев.

Таким образом, «Волгарь» в любом случае должен был играть стыковые матчи с «Челябинском» за место в Первой лиге, что в итоге и произошло. Уральский клуб по их итогам завоевал право на повышение в классе.

Изначально рассматривался вариант с прямым выходом «Челябинска» в Первую лигу, поскольку при ошибочном подсчете таблицы он должен бы был встречаться в стыковых матчах с «Машуком-КМВ». Однако у пятигорцев не было лицензии для выступлений в Первой лиге.

Источник: телеграм-канал ФК «Волгарь» Астрахань
Волгарь Машук-КМВ Челябинск
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Комментарии (2)
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Artemka444
1752385582
Команды играют для повышения в классе, но не могут получить лицензию для повышения Замкнутый круг получается?
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Цугундeр
1752388155
) Там вообще по всем показателям Ленинградец на первом месте! Страх потеряли?))
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