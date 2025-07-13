Обращение Акинфеева к фанатам ЦСКА после суперкубковой победы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам клуба после победы в OLIMPBET-Суперкубке России – 2025. Матч состоялся 12 июля 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, где ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч на 48‑й минуте забил Игорь Дивеев. Главным арбитром встречи был Артeм Чистяков.

Игорь Акинфеев выступил с видеообращением в телеграм-канале. Он прокомментировал победу.

«Друзья, ну что, всех с победой! Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым. Вот они, чемпионы».