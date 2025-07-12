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Дюков – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Лучшее решение»

Вчера, 22:10
10

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о включении «Оренбурга» в предстоящий сезон РПЛ. Он заявил, что это решение было оптимальным.

  • КДК РФС ранее принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26.
  • «Торпедо» по итогам сезона-2024/25 заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.
  • Бюро исполкома РФС заменило «Торпедо» в РПЛ на «Оренбург».

Дюков высказался о ситуации: «Из тех решений, которые есть, оно лучшее, хоть оно мне и не нравится. Мы руководствовались регламентом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Дюков Александр
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Комментарии (10)
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Бомж Зины
1752347695
Носовой платок вылетит с позорным результатам, максимум 5 очков наберут и сто мячей пропустят...носовых попустят
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FWSPM
1752349233
да понятное дело куда уж лушче то
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Этот чудный мир
1752349366
Как всегда у Бомбы..Заголовки сочиняет рукожоп.Его заголовки с текстом в статях не соответствуют... Дюков – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Лучшее решение»----хоть оно мне и не нравится. Так должно быть.
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timon2401
1752349749
Да естественно)))) на столько уже ох…ли что ради победы питерской команды вертят РПЛ как хотят..хотя чему удивляться, все питерские ради собственной выгоды готовы на все..
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СильныйМозг
1752350741
А я бы, еще и спартак снял, тогда бы и Уралу место хватило.
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boris63
1752354315
И это сказал человек из газпрема.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752357499
Это было лучшее решение,потому что его принял я (Дюков))))
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evgevg13
1752370729
Сидящий на дотации его да разве скажет иначе?
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alll-333
1752373418
Потомок Моисея: и нашим и вашим...
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