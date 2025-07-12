Дюков – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Лучшее решение»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о включении «Оренбурга» в предстоящий сезон РПЛ. Он заявил, что это решение было оптимальным.

КДК РФС ранее принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26.

«Торпедо» по итогам сезона-2024/25 заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

Бюро исполкома РФС заменило «Торпедо» в РПЛ на «Оренбург».

Дюков высказался о ситуации: «Из тех решений, которые есть, оно лучшее, хоть оно мне и не нравится. Мы руководствовались регламентом».