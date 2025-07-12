Челестини прокомментировал победу над «Краснодаром» в суперкубковом матче

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своей команды в OLIMPBET Суперкубке России. Матч против «Краснодара» в Казани завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Эта игра стала первой официальной для ЦСКА под руководством Челестини.

Фабио Челестини высказался о готовности команды после матча: «Я очень горд своими ребятами, потому что замечательно сразу выиграть трофей в первом официальном матче. Хотя мы не были готовы на 100%, команда только две недели буквально работала после отпуска.»

Также тренер ЦСКА затронул тему усиления состава. «У нас очень хорошая команда и она целостна именно в защитной линии. Наши защитники действительно очень сыгранны и замечательно играют, но сегодня хотел бы отметить, что наши нападающие проделали огромную оборонительную работу. Конечно, вопрос усиления серьезный. Мы ведем постоянно с руководством диалог, и если нам купят серьезное усиление, мы будем только рады. Это пойдет на пользу нашей команде», – заявил Челестини в эфире «Матч ТВ».