Энрике назвал лучшего тренера в мире

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался насчет критики.

«Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но есть результат. Хотя до него я был гораздо успешнее, а журналисты критиковали меня до смерти.

Впереди финал клубного ЧМ, мы должны его выиграть. Критиковали даже «Манчестер Сити», хотя Хосеп Гвардиола по-прежнему лучший тренер», – сказал Энрике.