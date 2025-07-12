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Энрике назвал лучшего тренера в мире

Сегодня, 17:30
2

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался насчет критики.

«Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но есть результат. Хотя до него я был гораздо успешнее, а журналисты критиковали меня до смерти.

Впереди финал клубного ЧМ, мы должны его выиграть. Критиковали даже «Манчестер Сити», хотя Хосеп Гвардиола по-прежнему лучший тренер», – сказал Энрике.

  • Финал КЧМ «ПСЖ»«Челси» состоится завтра, 12 июля.
  • «ПСЖ» уже оформил квадрупл в сезоне-2024/25
  • За парижан выступает россиянин Матвей Сафонов.

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Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Энрике Луис
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Комментарии (2)
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Бомж Зины
1752331968
Луишка, а как же дед Семин? Разве он не лучший? Кто еще может в нападении, полузищите и при любых смехах, в любых ситуациях использовать 10 защитников, ну разве не маэстро? Не гений мысли слабины?
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