Энрике назвал лучшего тренера в мире

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался насчет критики.
«Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но есть результат. Хотя до него я был гораздо успешнее, а журналисты критиковали меня до смерти.
Впереди финал клубного ЧМ, мы должны его выиграть. Критиковали даже «Манчестер Сити», хотя Хосеп Гвардиола по-прежнему лучший тренер», – сказал Энрике.
- Финал КЧМ «ПСЖ» – «Челси» состоится завтра, 12 июля.
- «ПСЖ» уже оформил квадрупл в сезоне-2024/25
- За парижан выступает россиянин Матвей Сафонов.
Источник: AS