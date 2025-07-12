Мостовой назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться за чемпионство

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о перспективах московской команды в сезоне-2025/26.

«Единственный прогноз, в котором я ошибся, что «Спартак» в прошлом сезоне с закрытыми глазами попадeт в тройку. К сожалению, оказались в четвeрке, но это необъяснимо.

До зимней паузы у команды была игра, были все шансы на золото. Никто не смог понять, что с ними произошло за зиму. Надо отталкиваться от одного матча. Есть три очка – хорошо.

У «Спартака» сохранилась обойма, если Барко не уйдeт, то шансы на чемпионство хорошие. Без него будет сложнее.

Человек забивает по 10 мячей, передачи раздаeт. Но есть время купить кого-то. Мне кажется, в этом сезоне «Спартак» будет в тройке. Обязаны туда попадать», – заявил Мостовой.