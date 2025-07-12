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  • Мостовой назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться за чемпионство

Мостовой назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться за чемпионство

Сегодня, 16:59
5

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о перспективах московской команды в сезоне-2025/26.

«Единственный прогноз, в котором я ошибся, что «Спартак» в прошлом сезоне с закрытыми глазами попадeт в тройку. К сожалению, оказались в четвeрке, но это необъяснимо.

До зимней паузы у команды была игра, были все шансы на золото. Никто не смог понять, что с ними произошло за зиму. Надо отталкиваться от одного матча. Есть три очка – хорошо.

У «Спартака» сохранилась обойма, если Барко не уйдeт, то шансы на чемпионство хорошие. Без него будет сложнее.

Человек забивает по 10 мячей, передачи раздаeт. Но есть время купить кого-то. Мне кажется, в этом сезоне «Спартак» будет в тройке. Обязаны туда попадать», – заявил Мостовой.

  • Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
  • Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.
  • Спартаковцы не становились чемпионами с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги они сыграют с «Динамо Мх».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Skull_Boy
1752328853
Нападения нет, середины поля нет, флангов обороны нет, вратаря нет, а так есть Барко и точно Спартак станет чемпионом
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Бомж Зины
1752328881
Условие одно они дно...в любителчх полюбому за чемпионство будут бороться...в РПЛ за выживание
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lek!
1752329766
Спартак в этом году максимум на 3 место поднимется . Нет качественных усилений , с такими то деньгами .
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рылы
1752330755
краснодар не может так быстро стухнуть, значит 3 место займёт. на 2 будет динамо. лошадей ещё никто не отменял. значит, будет баттл свинохвостых с проводницами, из которого последние выйдут победителями. так что 6 место, при удачном раскладе, рылам светит.
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