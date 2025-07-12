Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко объяснил, почему не болеет за «Спартак»

Сегодня, 16:29
15

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что сейчас не является болельщиком московской команды.

«У меня сейчас в «Спартаке» нет друзей, почему я должен болеть за них? Знаете, это как переживать за третью жену, с которой развeлся 20 лет назад.

Поэтому можно какое-то сочувствие высказывать, но точно не сходить с ума из-за этого. Было и было.

Я в такой же степени и «Химкам» себя отдавал, но я за них не болею, не переживаю.

Вот сейчас, до этой истории, так как мои друзья руководили и занимались «Ростовом», я болел за «Ростов». Но сейчас эта история, скорее всего, закончилась, и мне будет всe равно, что будет с «Ростовом» в следующем сезоне», – заявил Червиченко, руководивший клубом с 2002 по 2004 год.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

Еще по теме:
Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие» 72
Червиченко – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Ожидаемо, что чаша весов склонилась в пользу «Зенита» 21
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров 4
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1752327344
Неоднозначный ! Спартач все таки Черевиченко
Ответить
СильныйМозг
1752327605
Разве нормальные люди болеют за спартак? Такие в цирке не смеются!
Ответить
k611
1752328160
Конечно не болеет, а вот грязью команду поливать всегда пожалуйста.
Ответить
Каратель помойников
1752328340
Понятно,пришел-развалил, ушел.скидку на газ получил и дальше рот за деньги открывать когда скажут.бизисмен же,а кули
Ответить
Бомж Зины
1752329039
Потому что болеет с похмелья...бояра сила парасёнка укусила и в страдальца превратила
Ответить
subbotaspartak
1752329514
Так ты и плюёшь в Спартак как в бывшую третью, других не замечая
Ответить
рылы
1752330247
позор!
Ответить
almanev
1752330951
Глор это называется
Ответить
Хулиганин
1752332646
Какой продуманный пассажир. Болею, говорит, за тех где мои бабки в этот момент крутятся.
Ответить
Главные новости
Акинфеев стал абсолютным рекордсменом Суперкубка
20:27
OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини
20:00
29
У «Матч ТВ» сломалась трансляция OLIMPBET-Суперкубка России
19:25
6
Легенда «Торпедо» Савичев отреагировал на исключение клуба из РПЛ
19:11
5
Газзаев заявил, что РПЛ нарушает рекомендацию УЕФА по количеству участников
18:36
9
В Барселоне открыли мурал в честь 18-летия Ямаля
18:18
1
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
18:07
7
Россиянин вошел в тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине»
17:53
3
Энрике назвал лучшего тренера в мире
17:30
2
Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко
17:17
Все новости
Все новости
Селюк – о трансферах «Спартака»: «Кахигао со Станковичем еще чуть-чуть подзаработают и уйдут»
19:43
2
Виллиан Роша – о работе ВАР: «У судей все перед глазами, ошибиться невозможно»
18:27
1
Рианчо заявил, что «Спартак» – это клуб-победитель
17:58
6
Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко
17:17
Мостовой назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться за чемпионство
16:59
5
Фото«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Нанта»
16:34
2
Червиченко объяснил, почему не болеет за «Спартак»
16:29
15
Переход Лопеса в «Спартак» на грани срыва: подробности
16:16
7
«Пари НН» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ
15:45
5
Пономарев: «Станкович пожалеет, что ему подписали Заболотного»
15:37
2
Стало известно, сколько ЦСКА предлагал «Лиону» за Адриэлсона
15:30
1
Пострадавший в драке со Смоловым нанял охрану – ему угрожали в Челябинске
15:15
10
Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие»
15:00
72
В РФС рассказали, почему разрешили «Торпедо» играть в Первой лиге
14:48
8
Мостовой: «У «Спартака» много денег»
14:28
6
В «Зените» назвали новую дату возвращения Вендела
14:14
34
Представитель Дзюбы отреагировал на новость о многотысячных штрафах за нарушение ПДД
13:49
1
Еще один победитель Евро-2016 согласился сыграть в Медиалиге
13:26
4
РПЛ опубликовала регламент от 9 июля с «Оренбургом», хотя команду вернули в лигу только через 2 дня
12:51
29
Раскрыт размер штрафов Дзюбы за период езды на Mercedes-Benz
12:43
3
Мостовой недоволен заменой для «Торпедо» в РПЛ
12:35
4
ЦСКА вряд ли подпишет защитника «Лиона» из-за санкций
12:12
Реакция Семина на возвращение «Оренбурга» в РПЛ
11:49
8
Фото25-миллионный новичок проходит медосмотр для «Зенита»
11:31
10
У Дзюбы проблемы с судебными приставами: подробности
11:11
4
В РФС ответили, кто первый приедет в Россию – Инфантино или Чеферин
10:46
11
«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного
09:55
11
Лунев отреагировал на назначение Лички в турецкий клуб
09:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 