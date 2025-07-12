Червиченко объяснил, почему не болеет за «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что сейчас не является болельщиком московской команды.

«У меня сейчас в «Спартаке» нет друзей, почему я должен болеть за них? Знаете, это как переживать за третью жену, с которой развeлся 20 лет назад.

Поэтому можно какое-то сочувствие высказывать, но точно не сходить с ума из-за этого. Было и было.

Я в такой же степени и «Химкам» себя отдавал, но я за них не болею, не переживаю.

Вот сейчас, до этой истории, так как мои друзья руководили и занимались «Ростовом», я болел за «Ростов». Но сейчас эта история, скорее всего, закончилась, и мне будет всe равно, что будет с «Ростовом» в следующем сезоне», – заявил Червиченко, руководивший клубом с 2002 по 2004 год.