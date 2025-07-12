«Пари НН» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов озвучил позицию клуба по поводу исключения «Торпедо» из числа участников РПЛ.

Это произошло 10 июля.

Вместо московского клуба в Премьер-лигу вернули «Оренбург».

За попытку подкупа судей бывшее торпедовское руководство находится под арестом.

«Это правильно, что в следующем сезоне в лиге будет не 15, а 16 участников.

Я согласен с тем, что должна быть нулевая терпимость к каким-то подковерным историям. Информация об этом стала доступной и прошла через силовые ведомства.

Конечно, лучше в таких ситуациях схватить за руку, но если не получилось, нужно принимать такое решение, которое принял РФС. Оно было единственно правильным.

Почему именно «Оренбург»? Не думаю, что в этом вопросе обращали внимание на чьи-то эмоции. Нельзя было просто принять решение и никому ничего не объяснять.

В регламенте расставлены приоритеты по этому поводу. Полагаю, что внутри был непростой диалог, даже споры. Это итоговое решение не одного человека, а группы лиц, которые приняли его, обратив внимание на юридические моменты», – сказал Мелик-Гусейнов.