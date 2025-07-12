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«Пари НН» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ

Сегодня, 15:45
5

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов озвучил позицию клуба по поводу исключения «Торпедо» из числа участников РПЛ.

  • Это произошло 10 июля.
  • Вместо московского клуба в Премьер-лигу вернули «Оренбург».
  • За попытку подкупа судей бывшее торпедовское руководство находится под арестом.

«Это правильно, что в следующем сезоне в лиге будет не 15, а 16 участников.

Я согласен с тем, что должна быть нулевая терпимость к каким-то подковерным историям. Информация об этом стала доступной и прошла через силовые ведомства.

Конечно, лучше в таких ситуациях схватить за руку, но если не получилось, нужно принимать такое решение, которое принял РФС. Оно было единственно правильным.

Почему именно «Оренбург»? Не думаю, что в этом вопросе обращали внимание на чьи-то эмоции. Нельзя было просто принять решение и никому ничего не объяснять.

В регламенте расставлены приоритеты по этому поводу. Полагаю, что внутри был непростой диалог, даже споры. Это итоговое решение не одного человека, а группы лиц, которые приняли его, обратив внимание на юридические моменты», – сказал Мелик-Гусейнов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Пари НН Торпедо
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Комментарии (5)
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Хулиганин
1752324856
Сами не понятно с какого перепугу в РПЛ оказались. Теперь только отлизывать до блеска.
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Skull_Boy
1752325084
Вам бы главным аутсайдерам и одной ногой банкротам вообще рот прикрыть надо
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...уефан
1752325491
...пздц!...
Ответить
да помойка, да позор
1752326864
ну да, вы все белые и пушистые, заткнись и не вякай, подлижи газпрёму
Ответить
Каратель помойников
1752326924
В этом сезоне руководство пари не подлежит любой бред рэфээсы
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