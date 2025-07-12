ЦСКА вряд ли подпишет защитника «Лиона» из-за санкций

Адриэлсон из «Лиона» заинтересовал ЦСКА.

Московский клуб готов сделать предложение о трансфере, но сделка вряд ли состоится из-за санкций в отношении армейцев.

Владелец «Лиона» – американский бизнесмен Джон Текстор. Ему запрещено вести дела с организациями, против которых США ввели ограничения.