Лунев отреагировал на назначение Лички в турецкий клуб

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о том, что бывший тренер московской команды Марцел Личка возглавил «Карагюмрюк».

– Топ! Рад за него.

– Общался с ним?

– Мы не на связи.

– Это команда середины таблицы чемпионата Турции.

– Я в курсе. Там играл Магомед Оздоев, Пирло был тренером, у меня были предложения оттуда, но...

Но. Середина таблицы в Турции, есть возможность бороться за попадание в еврокубки. По мне, хорошее предложение.

Он же чех. У него семья в Чехии. Наверное, лететь из Стамбула в Чехию проще, чем из Москвы.