Лунев отреагировал на назначение Лички в турецкий клуб

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о том, что бывший тренер московской команды Марцел Личка возглавил «Карагюмрюк».
– Топ! Рад за него.
– Общался с ним?
– Мы не на связи.
– Это команда середины таблицы чемпионата Турции.
– Я в курсе. Там играл Магомед Оздоев, Пирло был тренером, у меня были предложения оттуда, но...
Но. Середина таблицы в Турции, есть возможность бороться за попадание в еврокубки. По мне, хорошее предложение.
Он же чех. У него семья в Чехии. Наверное, лететь из Стамбула в Чехию проще, чем из Москвы.
- Личка тренировал «Динамо» на протяжении 2 сезонов.
- В РПЛ-2023/24 команда едва не стала чемпионом, упустив лидерство по итогам заключительного тура.
Источник: «Спорт-Экспресс»