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Реакция ЦСКА на смену соперника в 1-м туре РПЛ

Сегодня, 08:32
19

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал изменения в расписании стартового тура нового чемпионата России.

  • 21 июля армейцы проведут матч 1-го тура РПЛ.
  • Изначально в их календаре стоял выезд к «Торпедо».
  • В итоге они проведут гостевую встречу с «Оренбургом».

«Всe же все наши мысли на сегодняшний день связаны с ближайшей встречей, с матчем за Суперкубок с «Краснодаром».

А что касается встречи в рамках 1-го тура РПЛ, то мы, как и все, следили за новостями, но кто‑то не просто следил, а действовал, исходя из своего исключительного опыта. В частности, начальник команды Александр Григорьевич Стельмах.

Григорич давным‑давно уже, видя происходящее, забронировал отель в Оренбурге, а также подготовил чартер, поэтому никаких логистических сложностей у нас с изменениями состава участников не возникнет», – сказал Брейдо.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Торпедо Оренбург
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Комментарии (19)
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рылы
1752301682
позор тарасятнику! все москвичи, особенно подлые спартачи, недовольны заменой торпеды на оренбург. объясняется просто: стало на 1 выезд больше. у них (москвичей) и так преимущество. если зенит/рубин/крылья и т.д. гоняют 15 раз за сезон - то подлый спартаг 12, а то и 11, если торпедо. в маршрутку сели, доехали на игру с динамо, вечером уже дома. за перелёт платить не надо, за проживание, лишний день на подготовку есть. и ещё визжат, гады!
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Semenycch
1752302493
У ЦСКА в данном случае разумный подход.
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Интерес
1752303011
Странно было бы услышать другое, если Гинер принимал непосредственное участие в определении судьбы "Торпедо" и "Оренбурга".
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BoevStas1
1752303320
Стельмах ?!Лучше бы не слышал его фамилию...На пару с Газзаевым развалили Аланию!!!Ну и сынок его...
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Прокс
1752303356
Москва-Швея!!!
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andr45
1752304798
БРЕДО «Григорич давным‑давно уже, видя происходящее забронировал отель в Оренбурге» То есть решение об удалении «Торпедо» и заменой его на «Оренбург» было принято «давным‑давно»)) И чего только не сделаешь для Миллера и любимого «Zenitе»)
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Cleaner
1752308899
Александр Григорьевич Стельмах знаком с людьми из Газпрома. Они ему и СЛИЛИ ИНФОРМАЦИЮ, что ЗЕНИТ выбрал свой фарм клуб Оренбург для возвращения в РПЛ.
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Хулиганин
1752309201
Интересно, а в Екатеринбурге он тоже отель бронировал? Ну так,на всякий.
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Мордаванин
1752312228
кручёный урка от трёх уголовок отскочил правда аланию утопил взамен
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