Реакция ЦСКА на смену соперника в 1-м туре РПЛ

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал изменения в расписании стартового тура нового чемпионата России.

21 июля армейцы проведут матч 1-го тура РПЛ.

Изначально в их календаре стоял выезд к «Торпедо».

В итоге они проведут гостевую встречу с «Оренбургом».

«Всe же все наши мысли на сегодняшний день связаны с ближайшей встречей, с матчем за Суперкубок с «Краснодаром».

А что касается встречи в рамках 1-го тура РПЛ, то мы, как и все, следили за новостями, но кто‑то не просто следил, а действовал, исходя из своего исключительного опыта. В частности, начальник команды Александр Григорьевич Стельмах.

Григорич давным‑давно уже, видя происходящее, забронировал отель в Оренбурге, а также подготовил чартер, поэтому никаких логистических сложностей у нас с изменениями состава участников не возникнет», – сказал Брейдо.