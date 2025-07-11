«Балтика» выкупила полузащитника «Локомотива»

Между футбольными клубами «Балтика» и «Локомотив» достигнута договоренность о трансфере полузащитника Николая Титкова.

Трудовой договор с игроком заключен на срок до 10 июня 2028 года.

Титков начал заниматься футболом в Рязани. В 2007 году он переехал в Егорьевск и долгое время выступал за «Мастер-Сатурн». В 2018 году Николая пригласили в молодежную команду «Локомотива». В следующем сезоне он перешел в «Казанку».

Дебют за основную команду «Локомотива» состоялся в 2019 году в кубковом матче против «Балтики». В декабре 2020-го он дебютировал в РПЛ. В сезон-2021/22 Титков на правах аренды перешел в ФК «Оренбург», где провел 66 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. В минувшем сезоне полузащитник провел 22 встречи, отличившись 5 голами и 4 результативными передачами.