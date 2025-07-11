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«Балтика» выкупила полузащитника «Локомотива»

Вчера, 19:59
4

Между футбольными клубами «Балтика» и «Локомотив» достигнута договоренность о трансфере полузащитника Николая Титкова.

Трудовой договор с игроком заключен на срок до 10 июня 2028 года.

Титков начал заниматься футболом в Рязани. В 2007 году он переехал в Егорьевск и долгое время выступал за «Мастер-Сатурн». В 2018 году Николая пригласили в молодежную команду «Локомотива». В следующем сезоне он перешел в «Казанку».

Дебют за основную команду «Локомотива» состоялся в 2019 году в кубковом матче против «Балтики». В декабре 2020-го он дебютировал в РПЛ. В сезон-2021/22 Титков на правах аренды перешел в ФК «Оренбург», где провел 66 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. В минувшем сезоне полузащитник провел 22 встречи, отличившись 5 голами и 4 результативными передачами.

  • Суммарно за «Оренбург» и в своем последнем сезоне перед «Балтикой» Николай Титков забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.
  • Дебютный матч Титкова за основную команду «Локомотива» в 2019 году состоялся против клуба, в который он теперь перешел – «Балтики».

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Источник: официальный сайт «Балтики»
Россия. Премьер-лига Трансферы Балтика Локомотив Титков Николай
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Комментарии (4)
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кaстрюлька
1752253772
Ахххаха..) А под общий шухер скрытый зиноагент творит свои прибалтосные делишки.))
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Интерес
1752255062
Это хорошо,что договорились.Только ему дисциплинки на поле прибавить, а то горяч немного.
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СПОРТ 21 века
1752256056
Думается, это хорошая новость для калининградских фанатов. Этот парень в весенней части сезона был очень неплох в ФНЛ. Раз Талалаев его оставляет, значит на него рассчитывает. Правда есть ощущение, что в РПЛ он будет лишь игроком ротации. Состав у Балтики сейчас достаточно крепкий, можно даже сказать, сильный поэтому в ряд ли воспитаннику Локомотиву найдётся место с первых минут...
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Mirak92
1752257770
Отличный сезон в Балтике провел. Однозначно хорошая новость
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