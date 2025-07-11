Адвокат – о «кабинетном» возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Бог ему судья»

Андрей Алешкин, адвокат владельца «Торпедо» Леонида Соболева, прокомментировал решение РФС вернуть в РПЛ «Оренбург» вместо москвичей.

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.

Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.

«Торпедо» уличили в подкупе судей.

«Добавление «Оренбурга» в РПЛ – неспортивное решение. Если «Оренбург» считает, что он по-спортивному попал в РПЛ и все хорошо, то бог ему судья», – сказал Алешкин.