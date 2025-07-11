Президент «Оренбурга» отреагировал на «кабинетное» возвращение в РПЛ

Кирилл Волженкин, президент «Оренбурга», высказался о возвращении в РПЛ.

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.

Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.

«Торпедо» уличили в подкупе судей.

– Что для вас значит включение в РПЛ, поддержка клубов и РФС?

– Премьер-лига – сильнейший турнир в стране, конечно, для клуба, для всех болельщиков региона, появление возможности выступать в РПЛ – большое и важное событие.

Вместе с тем, конечно, общую радость от возвращения в РПЛ несколько подпортило, что произошло оно в связи с такой неприятной историей, в которой оказалось «Торпедо». Безусловно, подобные события не красят наш футбол. Очень надеюсь, что стартующий спортивный сезон подарит болельщикам исключительно положительные эмоции.

– Как принималось решение с вашей стороны, как вы об этом узнали?

– Узнали из официального решения бюро исполкома РФС, конечно, были рады, что все сложилось именно так.