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  • Президент «Оренбурга» отреагировал на «кабинетное» возвращение в РПЛ

Президент «Оренбурга» отреагировал на «кабинетное» возвращение в РПЛ

Вчера, 18:07
7

Кирилл Волженкин, президент «Оренбурга», высказался о возвращении в РПЛ.

  • Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
  • Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
  • «Торпедо» уличили в подкупе судей.

– Что для вас значит включение в РПЛ, поддержка клубов и РФС?

– Премьер-лига – сильнейший турнир в стране, конечно, для клуба, для всех болельщиков региона, появление возможности выступать в РПЛ – большое и важное событие.

Вместе с тем, конечно, общую радость от возвращения в РПЛ несколько подпортило, что произошло оно в связи с такой неприятной историей, в которой оказалось «Торпедо». Безусловно, подобные события не красят наш футбол. Очень надеюсь, что стартующий спортивный сезон подарит болельщикам исключительно положительные эмоции.

– Как принималось решение с вашей стороны, как вы об этом узнали?

– Узнали из официального решения бюро исполкома РФС, конечно, были рады, что все сложилось именно так.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург
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Комментарии (7)
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VVM1964
1752247747
Решение было принято со стыдом за ЗПРФ и никак иначе !!!)...
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andr45
1752248159
Уверен, что Волженкин правильно понимает ситуацию и отплатит ДЮКОВУ и МЕДВЕДЕВУ сторицей - не только отдаст 6 очков «Zenitе» с нужной разницей, но и в качестве особой благодарности, его костоломы переломают ноги спартаковцам)
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Дубина
1752248958
От стыда даже не краснеют "рожы" у питерской банды!+12 баклажанам юбилейным обеспечили. ЗПРФ!!!
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нейтральныйкакникто
1752249291
Любой другой бы сказал - Мы не хотим участвовать в таком цирке, потому что мы , в любой момент можем оказаться на месте Торпедо , Факела и т.д.... А все вместе , все президенты клубов и все клубы , смогли бы и заявить недоверие всему этому РФС и РПЛ и совершить маленькую революцию в росс. футболе! Но видимо всех всё устраивает , и все думают что их это не коснётся или пронесёт!
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russkiisergei
1752253041
откуда узнали? позвонили позорники Российского футбола и спросили: гарантируйте нам 6 очков???? после согласия, дело оставалось за малым!!!
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