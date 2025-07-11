Семак рассказал о состоянии Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал информацию о состоянии травмированного Александра Соболева.
– Александр Соболев не был в заявке на матч со «Сьоном», Нуралы Алип тоже. Как их состояние?
– Нуралы Алип принимает участие в сегодняшней тренировке.
Что касается Саши Соболева, то со дня на день он должен присоединиться к общей группе.
- Год назад Соболева купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Его статистика: 31 матч, 7 голов, 3 ассиста.
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: официальный сайт «Зенита»