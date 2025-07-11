Семак рассказал о состоянии Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал информацию о состоянии травмированного Александра Соболева.

– Александр Соболев не был в заявке на матч со «Сьоном», Нуралы Алип тоже. Как их состояние?

– Нуралы Алип принимает участие в сегодняшней тренировке.

Что касается Саши Соболева, то со дня на день он должен присоединиться к общей группе.