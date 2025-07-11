Сперцян отказал «Саутгемптону»: причина кроется в турнире

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян отклонил предложение английского клуба «Саутгемптон». Это произошло несколько дней назад.

Главной причиной отказа стало нежелание футболиста играть в Чемпионшипе. Из-за этого выбывший из Премьер-лиги «Саутгемптон» даже не начал переговоры с «Краснодаром» о трансфере игрока, хотя был готов заплатить крупную сумму.