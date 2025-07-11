Сперцян отказал «Саутгемптону»: причина кроется в турнире

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян отклонил предложение английского клуба «Саутгемптон». Это произошло несколько дней назад.
Главной причиной отказа стало нежелание футболиста играть в Чемпионшипе. Из-за этого выбывший из Премьер-лиги «Саутгемптон» даже не начал переговоры с «Краснодаром» о трансфере игрока, хотя был готов заплатить крупную сумму.
- Эдуард Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Ранее Сперцян заявлял, что пока не может ответить на вопрос о том, останется ли он в составе «Краснодара» на следующий сезон.
Источник: телеграм-канал Айка Оганесяна