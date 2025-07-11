«Спартак» проведет жесткий разговор с Угальде и его агентами

Руководство «Спартака» проведет жесткий диалог с нападающим Манфредом Угальде и его агентами.

Администрация клуба донесет до Угальде четкую позицию: его отпустят в другой клуб только за 30 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте.

Манфреда призовут к добросовестному выполнению контрактных обязательств, об этом сообщил в телеграм-канале писатель, фанат «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.