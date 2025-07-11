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  • В РПЛ объяснили, почему именно «Оренбург» заменил «Торпедо»

В РПЛ объяснили, почему именно «Оренбург» заменил «Торпедо»

Вчера, 14:27
20

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо исключенного «Торпедо».

  • «Оренбург» набрал 19 очков за 30 матчей в сезоне-2024/2025.
  • Исключение «Торпедо» из РПЛ сезона-2025/2026 произошло по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
  • Москвичи уличены в подкупе судей.

«Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение о включении ФК «Оренбург» в число участников сезона РПЛ.

Основополагающий принцип лиги – соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России.

Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учeтом множества обстоятельств.

«Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом.

Состав участников определeн, теперь мы все очень ждeм начала чемпионата и настоящего футбола, по которому все успели соскучиться», – сказал Алаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Алаев Александр
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Комментарии (20)
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Григорий-Беловол-yandex
1752235908
Даже не палятся.
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rash1959
1752236595
Основополагающим является "знаком со всеми стандартами и требованиями", кому и сколько...
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O-kolesov
1752236624
Не очень-то убедительные объяснения. И чего я переживаю? Все равно Спартак вылетит в пердив.
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subbotaspartak
1752237391
Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями... Соответственно Урал не имеет лицензии, богатого опыта и совершенно не знаком со всеми стандартами и требованиями...
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VVS25
1752237522
Лучше бы он промолчал или сказал как есть, а не нёс этот бред. Юбиляр доволен.
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ziborock
1752237672
Пиз******ство в угоду голубых!
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BarStep
1752238310
Что должно было сказать РФС по моему мнению. =Господа, учитывая форс-мажорные обстоятельства не учтенные действующим Регламентом, для проработки деталей, РФС включает право вето на исполнение Регламента сезона 25/26. Т.е. в сезон 25/26 входят все клубы, выступавшие в сезоне 24/25, место ранее исключенного ФК Химки, в РПЛ сезона 25/26 будет выступать победитель ФНЛ ФК Балтика Калининград. И всё! Делов-то…
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Челнинец
1752241695
У Урала больше опыта выступлений в лиге, да все нормальные люди болельщики разных клубов знают для чего вернули газпромовский клуб, ежегодный юбилей же.
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FCSpartakM
1752243747
зачем играть на арене-участнице ЧМ, лучше мы пропихнем искусственный сарай на 10 тыс и команду, которая продала пол основы.
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FWSPM
1752244377
газовый стыд и жалкие оправдания
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