В РПЛ объяснили, почему именно «Оренбург» заменил «Торпедо»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо исключенного «Торпедо».

«Оренбург» набрал 19 очков за 30 матчей в сезоне-2024/2025.

Исключение «Торпедо» из РПЛ сезона-2025/2026 произошло по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Москвичи уличены в подкупе судей.

«Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение о включении ФК «Оренбург» в число участников сезона РПЛ.

Основополагающий принцип лиги – соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России.

Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учeтом множества обстоятельств.

«Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом.

Состав участников определeн, теперь мы все очень ждeм начала чемпионата и настоящего футбола, по которому все успели соскучиться», – сказал Алаев.