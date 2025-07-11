Заявление РФС о возвращении «Оренбурга» в РПЛ

РФС выпустил официальную новость о замене «Торпедо» в РПЛ на «Оренбург».

«Оренбург» набрал 19 очков за 30 матчей в сезоне-2024/2025.

Исключение «Торпедо» из РПЛ сезона-2025/2026 произошло по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Москвичи уличены в подкупе судей.

Решение принято бюро исполкома.

«Включить с учетом пункта 4.5.6 Регламента Чемпионата России, утвержденного постановлением Бюро Исполкома РФС № 326.2 от 09 июля 2025 года, в состав участников Чемпионата России ФК «Оренбург» (г. Оренбург), отразив это соответствующим образом в документах, регламентирующих проведение указанного соревнования», – написал РФС.