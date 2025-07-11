Семин прокомментировал исключение «Торпедо» из РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС исключил московское «Торпедо» из числа участников предстоящего чемпионата РПЛ. Причиной стали попытки организации 3 договорных матчей в Первой лиге. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Ранее суд в Москве отправил в СИЗО владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей.

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал это решение.

«Я считаю, что в этом решении КДК РФС до справедливости очень далеко. Наверное, до справедливости должны дело довести адвокаты. В чем вина самого клуба, в котором играли Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов? Это вина отдельных людей, которые обвиняются в каких-то нарушениях. Но это ведь еще надо доказать. А в чем вина футболистов и болельщиков? «Торпедо» – исторически очень важный клуб для нашего футбола. Я думаю, что это скоропалительное решение и оно не пойдет во благо «Торпедо» и всему российскому футболу. И ведь у «Торпедо» вот-вот будет новый стадион, и я уверен, что он будет заполняться, если они останутся. Поэтому у меня это решение вызывает недоумение и много вопросов».

Семин привел в пример ситуацию, которая произошла год назад в испанском футболе с «Барселоной». Он подчеркнул, что каталонский клуб не дисквалифицировали, пока шли разбирательства по аналогичным обвинениям, а занимались отдельными людьми.

Ранее во вторник сотрудниками полиции был задержан футбольный арбитр Богдан Головко. Его подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа». По итогам прошлого сезона «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион чемпионата России.