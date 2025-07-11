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Семин прокомментировал исключение «Торпедо» из РПЛ

Вчера, 13:51
4

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС исключил московское «Торпедо» из числа участников предстоящего чемпионата РПЛ. Причиной стали попытки организации 3 договорных матчей в Первой лиге. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Ранее суд в Москве отправил в СИЗО владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей.

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал это решение.

«Я считаю, что в этом решении КДК РФС до справедливости очень далеко. Наверное, до справедливости должны дело довести адвокаты. В чем вина самого клуба, в котором играли Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов? Это вина отдельных людей, которые обвиняются в каких-то нарушениях. Но это ведь еще надо доказать. А в чем вина футболистов и болельщиков? «Торпедо» – исторически очень важный клуб для нашего футбола. Я думаю, что это скоропалительное решение и оно не пойдет во благо «Торпедо» и всему российскому футболу. И ведь у «Торпедо» вот-вот будет новый стадион, и я уверен, что он будет заполняться, если они останутся. Поэтому у меня это решение вызывает недоумение и много вопросов».

Семин привел в пример ситуацию, которая произошла год назад в испанском футболе с «Барселоной». Он подчеркнул, что каталонский клуб не дисквалифицировали, пока шли разбирательства по аналогичным обвинениям, а занимались отдельными людьми.

Ранее во вторник сотрудниками полиции был задержан футбольный арбитр Богдан Головко. Его подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа». По итогам прошлого сезона «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион чемпионата России.

  • «Торпедо» оштрафовано на 5 миллионов рублей.
  • Адвокат Леонида Соболева заявлял, что основная команда «Торпедо» будет распущена, если клуб исключат из РПЛ.
  • Задержанному арбитру Головко грозит до 7 лет лишения свободы по статье 184 УК РФ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Семин Юрий
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Комментарии (4)
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Интерес
1752231578
В ЭТОМ КЛУБЕ перечисленные великие футболисты не играли.ДО него-мыльного пузыря,ещё было два разных "Торпедо",которые были столь же неудачны.А господин Соболёв-умелый "небратский" бизнесмен,обладает большой способностью уничтожать футбольные клубы,которыми владеет.Сперва окраинская "Полтава",а теперь и "Торпедо".
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andr45
1752233455
Если принять логику ДЮКОВА и его подельников, то следует разогнать МО (Сердюков, Иванов и т.д.), Министерство экономики (Улюкаев), министерство транспорта (Старовойт), многие подразделения Газпрома, руководители которых своровали сотни миллиардов рублей, и т.д.
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да помойка, да позор
1752235623
с богатым не судись, сильным не борись, ну кто попрет против ..............
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