Калинин – об «Оренбурге» в РПЛ: «Очередная куча говна на российский футбол»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин жестко высказался о решении РФС заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом».

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/2026 стало известно 11 июля 2025 года.

Адвокат Соболева выразил уверенность, что «Торпедо» будет играть в Первой лиге.

Арбитр, работавший на решающем матче для «Торпедо», отправлен судом под домашний арест.

«Очередная куча говна от РФС на российский футбол – «Оренбург» сыграет в РПЛ в следующем сезоне. Ура!

А РФС уже сегодня можно распускать полностью. Они обосрались на всех фронтах этим летом.

Очень любопытно будет почитать сейчас в телегах, почему решение вернуть «Оренбург» – это правильно и збс. Побежал за попкорном. А еще интереснее в течение следующего года будет посмотреть на противостояние между РФС и Минспортом», – написал Калинин.