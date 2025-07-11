Червиченко – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Ожидаемо, что чаша весов склонилась в пользу «Зенита»

Бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург» 16-м участником нового сезона РПЛ вместо московского «Торпедо».

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал это решение.

«Было ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу «Зенита». Так и произошло. Думаю, вся история с «Торпедо» была направлена на то, чтобы в следующем сезоне РПЛ у «Зенита» было больше друзей».