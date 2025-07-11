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  • Червиченко – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Ожидаемо, что чаша весов склонилась в пользу «Зенита»

Червиченко – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Ожидаемо, что чаша весов склонилась в пользу «Зенита»

Вчера, 13:08
18

Бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург» 16-м участником нового сезона РПЛ вместо московского «Торпедо».

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал это решение.

«Было ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу «Зенита». Так и произошло. Думаю, вся история с «Торпедо» была направлена на то, чтобы в следующем сезоне РПЛ у «Зенита» было больше друзей».

  • Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/2026 стало известно 11 июля 2025 года.
  • Адвокат Соболева выразил уверенность, что «Торпедо» будет играть в Первой лиге.
  • Арбитр, работавший на решающем матче для «Торпедо», отправлен судом под домашний арест.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Червиченко Андрей
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Комментарии (18)
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fakeid
1752228722
хрюканы свято веруют, что это +6 очков, как будто зенит не в состоянии обыграть оренбург))
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Интерес
1752229076
...а стадион звенит :"Зенит-Зенит-Зенит"...Играй,"Зенит",а РФС поможет!
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ScarlettOgusania
1752229429
если все так уверены в "дружбе" бом.жей с фармами, то почему это безобразие вообще допускается, при молчаливом согласии клубов с РФС..? так прям, все желают очередного "кабинетного" чемпионства бом.жам, натягивающим "золотую майку" до начала чемпионата..? видимо, против торпедо неспроста затеяли возню с баном, чтобы затащить пуховых, вылетевших напрямую, +12 от фармов не помешают...((
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да помойка, да позор
1752230376
да, газпрём делает свои делишки, а кто им указ, это футбольные взаконе, как стыдно за бзенит, вот горе выпало на российский футбол, искуственно создали бзенит, а теперь вся футбольная страна страдает из-за блохастых
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VVM1964
1752230507
Очевидность не скроешь и даже червь это понимает !!!....
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VVS25
1752236735
Что у болел на уме, то у червя на языке. Все всё понимают. И даже немытые в курсе, почти не оправдывают делишки своих кумиров.
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Garrincha58
1752238124
когда же он подавится своей желчью и все остальные тут свиноты
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Good_win
1752240251
лишние гарантированные 6 очков для бом.жита теперь на вес золота... ожидаемо, что бом.жики в рфс подсуетились и проголосовали, как надо... а Урал - не из системы ненародного достояния, вот и мимо кассы...
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Дубина
1752243525
Стыдно за газпром! Их как Торпедо нужно в пердив а лучше разформировать этот бакланский недоклуб)))) ЗПРФ!!!
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Плюшевый пупсик
1752261934
Ну и мразь же этот червяк - то он свой сырдыг вонючий гнобит, а теперь на Великий Зенит замахнулся! Срам ему, срам ему!!!
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