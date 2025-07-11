⚡️ РФС утвердил нового участника РПЛ вместо «Торпедо»

«Оренбург» утвержден 16-м участником нового сезона РПЛ. Решение приняло бюро исполкома РФС.
Московское «Торпедо» было исключено из РПЛ сезона-2025/2026. Причиной стали попытки организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.
В предыдущем сезоне-2024/2025 «Оренбург» финишировал на предпоследнем, 15-м месте.
- «Оренбург» набрал 19 очков за 30 матчей в сезоне-2024/2025.
- Исключение «Торпедо» из РПЛ сезона-2025/2026 произошло по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Источник: «Чемпионат»