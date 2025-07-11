Подробности переговоров «Спартака» по Самошникову

«Спартак» достиг договорeнности о личных условиях контракта с защитником «Локомотива» Ильeй Самошниковым.
Теперь «Спартаку» предстоит согласовать сумму трансфера с «Локомотивом».
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов «категорически против» ухода Самошникова. Об этом сообщил Анар Ибрагимов.
- 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
- Самошников провел 4 матча за сборную России, забил 1 гол.
Источник: Legalbet