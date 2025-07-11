РФС подтвердил переговоры с США о товарищеском матче

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможность проведения товарищеских матчей с Федерацией футбола США. Обсуждения состоялись на конгрессе ФИФА.
«Мы ведем переговоры со всеми и вели переговоры в том числе и с коллегами из США. Но комментарии даем только тогда, когда достигнем финальной договоренности», – заявил Митрофанов.
- В июне сборная России провела 2 товарищеских матча, одержав победу над Беларусью со счетом 4:1 и сыграв вничью с Нигерией со счетом 1:1.
Источник: «Матч ТВ»