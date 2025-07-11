Рабинер прокомментировал исключение «Торпедо» из РПЛ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«Если и есть в России прОклятый футбольный клуб – причем непонятно кем, когда и за что, – то это не «Динамо», не «Спартак», а московское «Торпедо». Оно и так пережило то, с чем и рядом не стояли все проблемы других знаменитых московских команд, а теперь, когда команду исключили из РПЛ, и подавно.

После задержания арбитра Головко стало окончательно ясно, что «Торпедо» приговорено. Хотя до суда над одним из акционеров клуба Соболевым, его топ-менеджером Скородумовым и тем же Головко изгнание команды из топ-дивизиона – это странновато, не находите? Презумпция невиновности – слышали о такой? А если суд докажет их невиновность? Или так теперь не бывает?

Ну, а если в РФС знают что-то гораздо большее, чем мы, было бы неплохо общественности это в деталях изложить. Смотрю судейские паблики по ошибкам, за которые столь серьезно предъявлено Головко, – и не вижу однозначных оценок. А как теперь другим судить, глядя на такое?

Вероятно, есть аудиозаписи (а может, и видео) и другие улики, из-за чего это произошло. Но нам, глядя на досудебную казнь «Торпедо», приходится верить футбольным властям на слово.

Не удивлюсь, если те во многом перестраховываются на недавнем примере «Химок», не желая снимать команду с чемпионата по ее ходу с последующим хаосом. Хотят оперировать сразу, «не дожидаясь перитонита». Логику в этом усмотреть можно. Соблюдение закона – пусть скажут юристы. У меня сомнения есть.

Да, и пусть действительно «Оренбург» с «Уралом» играют стык. Тем самым РФС избежит постоянно звучащих подозрений, что все это происходит ради того, чтобы протащить «Оренбург» в РПЛ», – написал Рабинер.