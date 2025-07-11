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Рабинер прокомментировал исключение «Торпедо» из РПЛ

Вчера, 09:47
23

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

  • Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«Если и есть в России прОклятый футбольный клуб – причем непонятно кем, когда и за что, – то это не «Динамо», не «Спартак», а московское «Торпедо». Оно и так пережило то, с чем и рядом не стояли все проблемы других знаменитых московских команд, а теперь, когда команду исключили из РПЛ, и подавно.

После задержания арбитра Головко стало окончательно ясно, что «Торпедо» приговорено. Хотя до суда над одним из акционеров клуба Соболевым, его топ-менеджером Скородумовым и тем же Головко изгнание команды из топ-дивизиона – это странновато, не находите? Презумпция невиновности – слышали о такой? А если суд докажет их невиновность? Или так теперь не бывает?

Ну, а если в РФС знают что-то гораздо большее, чем мы, было бы неплохо общественности это в деталях изложить. Смотрю судейские паблики по ошибкам, за которые столь серьезно предъявлено Головко, – и не вижу однозначных оценок. А как теперь другим судить, глядя на такое?

Вероятно, есть аудиозаписи (а может, и видео) и другие улики, из-за чего это произошло. Но нам, глядя на досудебную казнь «Торпедо», приходится верить футбольным властям на слово.

Не удивлюсь, если те во многом перестраховываются на недавнем примере «Химок», не желая снимать команду с чемпионата по ее ходу с последующим хаосом. Хотят оперировать сразу, «не дожидаясь перитонита». Логику в этом усмотреть можно. Соблюдение закона – пусть скажут юристы. У меня сомнения есть.

Да, и пусть действительно «Оренбург» с «Уралом» играют стык. Тем самым РФС избежит постоянно звучащих подозрений, что все это происходит ради того, чтобы протащить «Оренбург» в РПЛ», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (23)
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aldo conte
1752216944
Какие такие стыки за неделю до начала чемпионата?
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andr45
1752217305
РАБИНЕР «приходится верить футбольным властям на слово» А с какого бодуна, я должен верить этим проходимцам, для которых назвать белое черным, что раз плюнуть ?
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cska1948
1752217365
"...Да, и пусть действительно «Оренбург» с «Уралом» играют стык. Тем самым РФС избежит постоянно звучащих подозрений, что все это происходит ради того, чтобы протащить «Оренбург» в РПЛ»". ---------------- Время на стыки не осталось. Газпром протащил в РПЛ Сочи и Оренбург протащит.
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FCSpartakM
1752217398
Само наказание фарс. Тип дисква,но можете играть в низшей лиге. Тип сорян, у нас тут нужна другая команда, а не вы)
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andr45
1752217898
Экспертно-судейская комиссия РФС сообщила об «ошибке» главного арбитра Сергея Иванова в ответном стыковом матче между «Ахматом» и «Уралом», не засчитавшего гол в ворота «Ахмата». То есть решала своими решениями ОСТАВИЛ «Ахмат» в РПЛ и не пустил в нее «Урал». Так что «Урал» имеет полное и спортивное и моральное право играть в Газпром лиге. PS Интересно, во сколько обошлась «ошибка» Иванова «Ахмату») Предлагаю Павлу Юрьевичу Каманцеву опубликовать прейскурант «ошибок», чтобы внести ясность в дела «судейские»)
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Интерес
1752218478
Если есть уже факты подкупа судей,значит, соответственно итоговому результату, "Торпедо" вышло в РПЛ незаконно и путь ему назад, "на исправление".Всё остальное (кто сколько получит в суде,кто кому продаст клуб и т.д.)-это вторично.Кто следил за прошедшим сезоном в ФНЛ(а таких-единицы,я уверен!) видел,как проваливалось "Торпедо", и как странным образом "выправилось",что совпало с периодом предполагаемых взяток.
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NewLife
1752218568
Теперь не только синит, но и РФС заслужил "гордое" звание "позор российского футбола" или "криминал российского футбола", как кому нравится. Я бы рекомендовал Следкому РФ нагрянуть с проверкой в РФС, поднять все видео записи судейских "ошибок" за прошлые сезоны и движения средств на счетах чиновников РФС, его КДК и арбитров. Пора окончательно разобраться с админ ресурсом и конфликтом интересов.
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Странник 09
1752218812
Мафия футбольная в действии, руководство РПЛ и РФС в её составе.
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Странник 09
1752218915
Почему дело Федорищева заглохло?
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