Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«У меня большое сожаление из-за решения об исключении команды из РПЛ. Футболисты здесь ни при чeм. В футболе много людей, которые приходят из других профессий и занимались до этого чем-то другим. Так и случилось с «Торпедо». Мне очень жаль, что такой клуб и футбол пострадал из-за определeнных негодяев», – сказал Семин.