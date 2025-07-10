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Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Вчера, 19:31
5

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«У меня большое сожаление из-за решения об исключении команды из РПЛ. Футболисты здесь ни при чeм. В футболе много людей, которые приходят из других профессий и занимались до этого чем-то другим. Так и случилось с «Торпедо». Мне очень жаль, что такой клуб и футбол пострадал из-за определeнных негодяев», – сказал Семин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Торпедо Семин Юрий
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Комментарии (5)
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Бомж Зины
1752165590
Жестокости нет предела в его словах...уффф все испугались, уффф все забоялись...и скинулись ему на бояру
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Mirak92
1752168829
Дед раз в год включает наверное тв. И делает поспешные выводы. Уже порядком надоело, интервью от дедуль, якобы смотрящих футбол.
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Cleaner
1752169741
Торпедо НЕ ЮВЕНТУС! Российский футбол НИЧЕГО не потерял от того, что Торпедо торпеданули из РПЛ.
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Gazelvagen877
1752171453
Во во во! А если бы зедрит был бы на месте торпедо, то так и сказали бы :игроки не при чем, исключать не будем! "Это все дожди
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