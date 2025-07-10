Адвокат совладельца «Торпедо» рассказал, заплатят ли деньги игрокам при роспуске клуба

Адвокат Алексей Алешкин сказал, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев выполнит финансовые обязательства в случае роспуска основной команды.

«Что касается финансовых обязательств в случае роспуска основной команды, то я уверен, что Леонид Давидович их выполнит», – сказал Алешкин.

Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.