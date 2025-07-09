Игрок «Сьона»: «Зенит» – это уровень Лиги конференций»

Футболист «Сьона» Джозиас Лукембила поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:5).

«Топовая для нас игра, очень хороший опыт. Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Вся инфраструктура понравилась. Футбол здесь любят, играть умеют.

Если говорить о еврокубках, «Зенит» – это точно уровень Лиги конференций. Отличный уровень. «Зенит» хорошо бы там себя показал», – сказал Лукембила.