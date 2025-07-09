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Игрок «Сьона»: «Зенит» – это уровень Лиги конференций»

9 июля, 22:37
17

Футболист «Сьона» Джозиас Лукембила поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:5).

«Топовая для нас игра, очень хороший опыт. Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Вся инфраструктура понравилась. Футбол здесь любят, играть умеют.

Если говорить о еврокубках, «Зенит» – это точно уровень Лиги конференций. Отличный уровень. «Зенит» хорошо бы там себя показал», – сказал Лукембила.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Зенит Лукембила Джозиас
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Комментарии (17)
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FWSPM
1752096891
уровень квалификации лиги конференций
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BuenosArgentina
1752099451
Сьон это уровень нашего первого дивизиона
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Дубина
1752111829
Так и есть и было! Даже Сьону стало стыдно за юбилейных)) хахах
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Номэд
1752112950
Вот это гыгыгы.
Ответить
Play
1752117276
Вот это ляпнул. Все в Питере знают, что Зенит это уровень плей-офф лиги чемпионов.
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Цугундeр
1752119370
Пожрал,скатался по городу.. На всякий случай обосрал. )
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Garrincha58
1752123363
У нас 5-6 команд как раз только для ЛК и то не для того чтобы её выиграть, а просто по пылить до четверть финала
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Айболид
1752125023
А остальные клубы РПЛ и до этого уровня не дотягивают .)
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Good_win
1752128813
да, команда у серьожэньки с игроками из страны, где много диких зинитят, - как раз уровень ЛК... в бытность участия в ЛЧ, куда ее за уши протаскивали их админ-крыша и судьи, они постоянно боролись за почетное 4е место в группе и постоянно претендовали на свой же антирекорд 0/18...
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Каратель помойников
1752137169
Вот допустят до официалок,а там и видно будет...после товарок всё что угодно можно нести
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