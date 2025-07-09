Игрок «Сьона»: «Зенит» – это уровень Лиги конференций»

Футболист «Сьона» Джозиас Лукембила поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:5).
«Топовая для нас игра, очень хороший опыт. Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Вся инфраструктура понравилась. Футбол здесь любят, играть умеют.
Если говорить о еврокубках, «Зенит» – это точно уровень Лиги конференций. Отличный уровень. «Зенит» хорошо бы там себя показал», – сказал Лукембила.
- За «Сьон» забил россиянин Антон Миранчук.
- 13 июля «Зенит» примет «Войводину».
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: Sport24