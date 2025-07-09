Дзюба одним словом описал скандальное межсезонье в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о своем отношении к происходящему в РПЛ после завершения сезона-2024/25.
– Как вам нынешнее межсезонье российское?
– Великолепное.
- Из РПЛ исключили «Химки» – клуб обанкротился.
- В РФС долго не могли определиться с заменой для химчан – в итоге вернули вылетевший «Пари НН».
- Теперь дисквалификация грозит «Торпедо» – бывшее руководство клуба, вероятно, подкупало судей.
- Федор Смолов подрался в «Кофемании» – разбирательство продолжается.
- Владимира Писарского отстранили от футбола по делу о ставках.
Источник: «Матч ТВ»