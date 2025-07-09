Анчелотти приговорили к тюремному сроку в Испании

Суд Мадрида вынес решение по делу экс-тренера «Реала» Карло Анчелотти.

66-летнего итальянца обвиняли в налоговых махинациях в период с 2014 по 2015 год.

В итоге суд признал Анчелотти виновным по одному из двух эпизодов нарушения налогового законодательства Испании, приговорив его к году тюремного заключения.

Также тренеру выписали штраф в размере 386 362 евро и лишили его возможности получения государственной помощи или субсидий, права на налоговые льготы и льготы по социальному обеспечению сроком на три года.

Прокуратура Мадрида запрашивала для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения и штрафы на общую сумму более 3 миллионов евро.