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Экс-президент «Спартака»: «Дзюбу могут подтянуть за язык»

9 июля, 17:35
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил ноябрьское заявление Артема Дзюбы про агентские группировки в российском футболе.

«С такими ярлыками Дзюбу могут за язык подтянуть, но, скажем так, он недалeк от истины. Естественно, российский рынок поделeн. Необязательно теми, о ком он сказал, но есть другие люди и персонажи.

В основной своей массе три-четыре, может, пять серьeзных агентов держат основную массу футболистов. Хорошо это или плохо, вопрос очень сложный. По крайней мере, это понятно.

Ясно как взаимодействовать. Понятно с кем разговаривать. Ты знаешь, какие у кого обязательства. С кем-то может быть хорошо, с кем-то не очень.

Кто-то иногда злоупотребляет своим влиянием на процессы, кто-то может держать руководителей клуба за яйца количеством игроков и возможностью их оттуда увести.

Надо обсуждать и делать выводы исключительно по каждой агентской группе или какой-то команде», – сказал Червиченко.

  • 36-летний форвард в «Акроне» с сентября 2024 года.
  • 1 июня с ним продлили контракт еще на один сезон.
  • Статистика игрока: 24 матча, 10 голов, 7 ассистов.
  • Клуб ему будет платить более 5,5 млн рублей в месяц.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Червиченко Андрей
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Комментарии (6)
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Бомж Зины
1752072275
А он может руку подтянуть...
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Mladiс
1752072456
Черевиченко видимо сам из этой мафии,раз технично угрожает дзюбе,что тот чихнул в их сторону
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R_a_i_n
1752073498
По сути во всех сферах такие прокладки.
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Интерес
1752079871
Червь прокололся наконец, сам в доле, причём-у всех!
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Cleaner
1752081674
СТЫДНО за Спартак, что клубом руководил такой деятель, как Червиченко...(((
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