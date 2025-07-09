Экс-президент «Спартака»: «Дзюбу могут подтянуть за язык»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил ноябрьское заявление Артема Дзюбы про агентские группировки в российском футболе.

«С такими ярлыками Дзюбу могут за язык подтянуть, но, скажем так, он недалeк от истины. Естественно, российский рынок поделeн. Необязательно теми, о ком он сказал, но есть другие люди и персонажи.

В основной своей массе три-четыре, может, пять серьeзных агентов держат основную массу футболистов. Хорошо это или плохо, вопрос очень сложный. По крайней мере, это понятно.

Ясно как взаимодействовать. Понятно с кем разговаривать. Ты знаешь, какие у кого обязательства. С кем-то может быть хорошо, с кем-то не очень.

Кто-то иногда злоупотребляет своим влиянием на процессы, кто-то может держать руководителей клуба за яйца количеством игроков и возможностью их оттуда увести.

Надо обсуждать и делать выводы исключительно по каждой агентской группе или какой-то команде», – сказал Червиченко.