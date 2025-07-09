Принято итоговое решение по будущему «Лиона» в Лиге 1

Апелляционный комитет Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG) рассмотрел дело «Лиона».
24 июня стало известно об исключении клуба из Лиги 1 в связи с финансовыми проблемами.
«Лион» оспорил это решение. Сегодня апелляция была удовлетворена – команда останется в высшем дивизионе.
- Лионцы финишировали на 6-м месте в Лиге 1 в сезоне-2024/25.
- Благодаря этому команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
- Сообщалось, что долг клуба превысил 500 миллионов евро.
- «Лион» – 7-кратный чемпион Франции.
Источник: RMC Sport