Принято итоговое решение по будущему «Лиона» в Лиге 1

Апелляционный комитет Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG) рассмотрел дело «Лиона».

24 июня стало известно об исключении клуба из Лиги 1 в связи с финансовыми проблемами.

«Лион» оспорил это решение. Сегодня апелляция была удовлетворена – команда останется в высшем дивизионе.