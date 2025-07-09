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  • Стало известно будущее стадиона «Торпедо» в случае роспуска клуба

Стало известно будущее стадиона «Торпедо» в случае роспуска клуба

9 июля, 13:38
3

Адвокат Андрей Алешкин со ссылкой на совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, находящегося в СИЗО, сообщил, что арена клуба на Восточной улице в Москве в любом случае будет достроена.

Если московский клуб будет расформирован, то стадион будет передан в структуру молодежной команды.

Ранее Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

  • КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.
  • Ранее Соболев через адвоката сообщил, что, если «Торпедо» не будет допущено до выступлений в РПЛ, клуб будет расформирован.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (3)
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BoevStas1
1752060350
Капают под Торпедо...надеюсь выкрутятся...один пенальти повлиял на исход...так не бывает...
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Тинез Розоп
1752061467
Виновато начальство , а распустят клуб?…( коррупция убивает историю)
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zigbert
1752065771
То что судья сознательно не назначил пенальти, доказать будет трудно.
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