Стало известно будущее стадиона «Торпедо» в случае роспуска клуба

Адвокат Андрей Алешкин со ссылкой на совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, находящегося в СИЗО, сообщил, что арена клуба на Восточной улице в Москве в любом случае будет достроена.

Если московский клуб будет расформирован, то стадион будет передан в структуру молодежной команды.

Ранее Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.