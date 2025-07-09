Еще один российский клуб подозревают в подкупе судей

Еще один российский футбольный клуб, помимо «Торпедо», подозревается в неправомерном влиянии на результаты матчей. Название команды пока не сообщается.

Журналист Иван Карпов сообщил, что в числе подозреваемых находится также 9 судей. Среди них Богдан Головко и Максим Перезва.