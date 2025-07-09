Еще один российский клуб подозревают в подкупе судей

Еще один российский футбольный клуб, помимо «Торпедо», подозревается в неправомерном влиянии на результаты матчей. Название команды пока не сообщается.
Журналист Иван Карпов сообщил, что в числе подозреваемых находится также 9 судей. Среди них Богдан Головко и Максим Перезва.
- Ранее Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1), бл задержан правоохранительными органами. По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- В июне совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа Перезвы.
Источник: «Спорт-Экспресс»