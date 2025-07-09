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«Торпедо» грозит расформирование

9 июля, 11:52
14

Адвокат Андрей Алешкин со ссылкой на совладельца «Торпедо» Леонида Соболева сообщил журналистам, что, если черно-белых исключат из РПЛ, то клуб будет распущен.

По мнению Соболева, который сейчас находится в СИЗО, все основания, по которым РФС хочет убрать «Торпедо» из РПЛ, надуманные.

Ранее Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан судья Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).

Сообщается, что, по версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

  • Заседание КДК РФС по делу «Торпедо» состоится 10 июля и начнется в 11:00 мск.
  • «Торпедо» официально праздновало столетие 17 августа 1924 года. Московский клуб является 3-кратным чемпионом СССР. Черно-белые также 1 раз побеждали в Кубке России и 6 раз – в Кубке СССР.
  • В 2009 году «Торпедо» уже лишалось профессионального статуса и провело тот сезон на любительском уровне.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (14)
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Snek
1752051231
шо? опять?
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Semenycch
1752051834
Туда им и дорога! Это будет яркий пример того, что нужно никогда не переступать уголовное законодательство!
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shurik45
1752051884
Было бы логично и справедливо, допустить к участию в РПЛ фк Черноморец или Урал.
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Интерес
1752052956
Что они не делают-не идут дела.Сразу виден результат "святых девяностых", когда единственная заводская команда "приказала долго жить", вместе с промышленностью.
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Вомбат
1752054868
Вранье это. РФС не хочет убирать Торпедо из РПЛ. А вот те, кто претендует на торпедоскую землю хотят именно ликвидации клуба по примеру Химок, Москвы, Сатурна и т.д. Землица-то золотая и для элитной застройки самое то. Поэтому и на полицию и на СК они не поскупились. Заказали целую серию посадок, даже судья Головко под раздачу попал (хотя он точно ни при чем).
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Паровозов
1752058334
Жаль если так произойдёт, мы лишимся яркого московского дерби с торпедиками.
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acor94
1752059306
А никого не смущает, что торпеда и так вышло бы в рпл и без судей,так как у ченоморца нет лицензии, а Урал в 5 очках от 2 места. Просрали, стало бы 4 очка, но все равно позади торпедо.
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темирхан
1752077418
ХА-ХА! Так давайте еще рассмотрим матч 2016 года Урал-Терек! вы про него забыли?
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нейтральныйкакникто
1752112484
Это как ? Хозяина ФИРМЫ закрыли по обвинению , а фирму расформировывают?Ещё не было СУДА , ещё ничего не доказано , а Фирму закрывают!!???Вот она где Коррупция , вот оно сознательное неправомерное воздействие на результат матча и всего турнира!!!
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trener7
1752133090
Сгорел сарай- гори и хата.
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