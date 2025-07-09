«Торпедо» грозит расформирование

Адвокат Андрей Алешкин со ссылкой на совладельца «Торпедо» Леонида Соболева сообщил журналистам, что, если черно-белых исключат из РПЛ, то клуб будет распущен.
По мнению Соболева, который сейчас находится в СИЗО, все основания, по которым РФС хочет убрать «Торпедо» из РПЛ, надуманные.
Ранее Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
Позднее правоохранительными органами был задержан судья Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).
Сообщается, что, по версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- Заседание КДК РФС по делу «Торпедо» состоится 10 июля и начнется в 11:00 мск.
- «Торпедо» официально праздновало столетие 17 августа 1924 года. Московский клуб является 3-кратным чемпионом СССР. Черно-белые также 1 раз побеждали в Кубке России и 6 раз – в Кубке СССР.
- В 2009 году «Торпедо» уже лишалось профессионального статуса и провело тот сезон на любительском уровне.