«Торпедо» грозит расформирование

Адвокат Андрей Алешкин со ссылкой на совладельца «Торпедо» Леонида Соболева сообщил журналистам, что, если черно-белых исключат из РПЛ, то клуб будет распущен.

По мнению Соболева, который сейчас находится в СИЗО, все основания, по которым РФС хочет убрать «Торпедо» из РПЛ, надуманные.

Ранее Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан судья Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).

Сообщается, что, по версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.