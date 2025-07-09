Пономарев сказал, нужно ли оставлять «Торпедо» в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Думаю, еще рано говорить об исключении «Торпедо» из РПЛ. Зачем ребят наказывать? Пусть наказывают этого судью, руководство команды, которое занималось этими делами.

При чем тут ребята? Они, может быть, даже были не в курсе дела. До них будут доводить что ли: «Мы судье заплатили, не волнуйтесь, мы все равно выиграем»? Так ведь не бывает.

Судью, может, купили, дали ему, сколько положено. Значит, руководство надо смотреть, что они творили, и судью взять. А ребят надо оставлять, и команду тоже надо оставлять. Но менять руководство и тренера», – сказал Пономарев.