Пономарев сказал, нужно ли оставлять «Торпедо» в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном исключении «Торпедо» из РПЛ.
«Думаю, еще рано говорить об исключении «Торпедо» из РПЛ. Зачем ребят наказывать? Пусть наказывают этого судью, руководство команды, которое занималось этими делами.
При чем тут ребята? Они, может быть, даже были не в курсе дела. До них будут доводить что ли: «Мы судье заплатили, не волнуйтесь, мы все равно выиграем»? Так ведь не бывает.
Судью, может, купили, дали ему, сколько положено. Значит, руководство надо смотреть, что они творили, и судью взять. А ребят надо оставлять, и команду тоже надо оставлять. Но менять руководство и тренера», – сказал Пономарев.
- Судья матча 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1) Богдан Головко задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).
- Сообщается, что, по версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов турнира в Первой лиге.
- Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
Источник: «Матч ТВ»