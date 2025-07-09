Экс-футболист «Зенита» назвал лишнего легионера в команде

‎Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что лишним иностранцем в петербургском клубе является полузащитник Вендел.

– Как считаете, стоит ли возвращать Малкома в «Зенит»?

– Вряд ли стоит. Два раза в одну и ту же воду не ступишь, так говорят. Мне кажется, не стоит. Уже возраст все-таки.

– В «Зените» сейчас 14 легионеров, хотя лимит позволяет иметь 13. Как думаете, какой иностранец лишний?

– Я думаю, Вендел. Тем более он очень хочет уйти и давно хочет. Скорее всего, Вендел. Хотя он, безусловно, крайне полезный футболист.

– «Зенит» проиграл «Балтике» (1:2). Стоит ли обращать внимание на результат товарищеского матча?

– Нет, конечно. Это товарищеская игра. Идет подготовка к официальным турнирам. Нет никакой проблемы. Футболисты под нагрузками играют.