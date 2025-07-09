Экс-футболист «Зенита» назвал лишнего легионера в команде

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что лишним иностранцем в петербургском клубе является полузащитник Вендел.
– Как считаете, стоит ли возвращать Малкома в «Зенит»?
– Вряд ли стоит. Два раза в одну и ту же воду не ступишь, так говорят. Мне кажется, не стоит. Уже возраст все-таки.
– В «Зените» сейчас 14 легионеров, хотя лимит позволяет иметь 13. Как думаете, какой иностранец лишний?
– Я думаю, Вендел. Тем более он очень хочет уйти и давно хочет. Скорее всего, Вендел. Хотя он, безусловно, крайне полезный футболист.
– «Зенит» проиграл «Балтике» (1:2). Стоит ли обращать внимание на результат товарищеского матча?
– Нет, конечно. Это товарищеская игра. Идет подготовка к официальным турнирам. Нет никакой проблемы. Футболисты под нагрузками играют.
- Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов расстаться с 28-летним Малкомом, который играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
- Летом сорвался трансфер полузащитника петербуржцев Вендела в «Ботафого».
- 27-летний бразилец в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.