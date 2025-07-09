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  • Эпизод матча «Торпедо» – «КАМАЗ», из-за которого возникли вопросы к судье Головко

Эпизод матча «Торпедо» – «КАМАЗ», из-за которого возникли вопросы к судье Головко

9 июля, 08:05
18

Появилось видео эпизода, произошедшего на 14-й минуте матча «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1) в 34-м туре Первой лиги сезона-2024/25.

После него гости не стали обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, это сделали представители департамента судейства и инспектирования.

ЭСК тогда решил, что судья Богдан Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо».

Сейчас Головко задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ. Ему грозит до 7 лет заключения.

  • Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов турнира в Первой лиге.
  • Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

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Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Первая лига Торпедо КАМАЗ Головко Богдан
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Комментарии (18)
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DeStar
1752041712
хз, этот эпизод шляпа полная)) нашли к чему прикопаться)
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BoevStas1
1752044115
Какой там пенальти???с дуба рухнули?да таких в каждом матче уйма...дайте на Торпедо взглянуть,а тогда давайте не Оренбург, а Урал?
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FCSpartakM
1752045470
чисто идет травля Торпедо. Момент пограничный, вообще ничего не понятно без повторов. За такое вызывать судей на полиграф - смешно.
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Mladiс
1752045648
Таких эпизодов в каждом матче по 5 штук,футбол давно под крышей букмекеров и судьи помогают им сделать нужный результат.это как закладчики у наркомафии-расходный материал
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Зенитка чемпион
1752046595
Стопудовый пен! Свистуну - 7 лет!
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k611
1752047529
А если просто ошибся арбитр, что теперь всех на нары посадить. Например по результатам прошлого сезона Карасёв тогда должен давно лес в Сибири валить...
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Океан
1752099103
Его что за это закрыли чтоли?Это за гранью.
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Романыч104328
1752127765
Ну да, это пенальти... А с другой стороны дай он пенальти и игра могла бы пойти по другому, в пользу Торпедо.
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fhnv
1752147441
За убийство от 4-х лет дают, а тут судью хотят отправить до 7 лет в колонию! Что за дичь!
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Sergey--google
1752167041
Можно назвать хоть одну причину для чего этого нужно было торпедо? Они и так выходили в рпл. Преступлений подобных без мотивации не бывает.
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