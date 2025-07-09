Эпизод матча «Торпедо» – «КАМАЗ», из-за которого возникли вопросы к судье Головко

Появилось видео эпизода, произошедшего на 14-й минуте матча «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1) в 34-м туре Первой лиги сезона-2024/25.

После него гости не стали обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, это сделали представители департамента судейства и инспектирования.

ЭСК тогда решил, что судья Богдан Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо».

Сейчас Головко задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ. Ему грозит до 7 лет заключения.