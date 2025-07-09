Антон Миранчук отреагировал на слухи о возвращении в РПЛ

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопросы о своем будущем.

Сообщалось, что 29-летний футболист открыт для предложений от топ-клубов РПЛ.

Ранее его предлагали «Спартаку».

– Почти год вы в «Сьоне». Как идет адаптация?

– Больше взаимодействую с ребятами, лучше начинаю их понимать. Чувствую себя комфортно. Для ребят будет интересный матч с «Зенитом».

– Кого‑то научили русскому?

– Кто‑то спрашивает про приветствия, кто‑то – про плохие слова.

– Можете что‑то сказать про слухи о «Динамо», «Спартаке» и других клубах?

– Не слышал. Сфокусирован на игре. У меня контракт со «Сьоном». Не могу ничего нового сказать.

– Соскучились по чему‑то в России?

– По людям, наверное, более всего. По общению.