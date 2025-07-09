Антон Миранчук отреагировал на слухи о возвращении в РПЛ

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопросы о своем будущем.
- Сообщалось, что 29-летний футболист открыт для предложений от топ-клубов РПЛ.
- Ранее его предлагали «Спартаку».
– Почти год вы в «Сьоне». Как идет адаптация?
– Больше взаимодействую с ребятами, лучше начинаю их понимать. Чувствую себя комфортно. Для ребят будет интересный матч с «Зенитом».
– Кого‑то научили русскому?
– Кто‑то спрашивает про приветствия, кто‑то – про плохие слова.
– Можете что‑то сказать про слухи о «Динамо», «Спартаке» и других клубах?
– Не слышал. Сфокусирован на игре. У меня контракт со «Сьоном». Не могу ничего нового сказать.
– Соскучились по чему‑то в России?
– По людям, наверное, более всего. По общению.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость экс-хавбека «Локомотива» – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»