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Барко расстался с женой еще в феврале

9 июля, 00:36
11

Инсайдер Олег Лысенко утверждает, что супруга Эсекьеля Барко не может угрожать футболисту «Спартака» разводом, поскольку они расстались несколько месяцев назад.

«Вчера все подхватили и разнесли инсайд Тимура Гурцкая, якобы жена Барко требует его возвращения если не в Аргентину, то хотя бы в Южную Америку.

Как раз и предложение «Фламенго» назревает. Но есть нюанс. Маленький, но очень важный:

Эсекьель и Мика расстались еще в феврале. Они больше не пара. Информация от серьезного источника в Аргентине. Сегодня мне еще раз ее подтвердили.

Не просто так в их аккаунтах не осталось ни одного совместного фото. Следовательно, указывать футболисту дальнейший карьерный путь девушка больше не вправе.

Но фактор дочери действительно имеет место быть. Барко всем доволен в «Спартаке», но ему хотелось бы быть поближе к ребенку, чтобы видеться с ним чаще одного раза в полгода. Согласитесь, это уже немного другая ситуация», – написал Лысенко в своем телеграм-канале.

  • Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
  • Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.

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Источник: телеграм-канал журналиста «Чемпионата» Олега Лысенко
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
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Комментарии (11)
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1752011376
Елозят нам по мозгам с этой баркой.Торпеду ей в борт,и все дела.
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FWSPM
1752036841
вот это поворот
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andr45
1752039865
НЕ ЧИТАЙТЕ ГАЗПРОМОВСКИХ ГАЗЕТ!!! НЕ СЛУШАЙТЕ АБХАЗСКИХ ЛГУНОВ)))
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Бомж Зины
1752040346
С женой Барко Микой, я уже шуры муры навел...живет она в деревне Хрюновке, что под Колымой, работает в свинарнике(почти ничего не изменилось из прошлой жизни)...получает каждый день шмат сала и 0.5 самогонки...жизнь ее удалась
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FROLL007
1752040738
Видать подженился над девкой из основы Спартака. Гыгыгы
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alefreddy
1752043458
зта Гурская что то попутала
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Пётр-Лаврухин-google
1752044620
Забурлило болотное ЧМО
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