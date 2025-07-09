Барко расстался с женой еще в феврале

Инсайдер Олег Лысенко утверждает, что супруга Эсекьеля Барко не может угрожать футболисту «Спартака» разводом, поскольку они расстались несколько месяцев назад.
«Вчера все подхватили и разнесли инсайд Тимура Гурцкая, якобы жена Барко требует его возвращения если не в Аргентину, то хотя бы в Южную Америку.
Как раз и предложение «Фламенго» назревает. Но есть нюанс. Маленький, но очень важный:
Эсекьель и Мика расстались еще в феврале. Они больше не пара. Информация от серьезного источника в Аргентине. Сегодня мне еще раз ее подтвердили.
Не просто так в их аккаунтах не осталось ни одного совместного фото. Следовательно, указывать футболисту дальнейший карьерный путь девушка больше не вправе.
Но фактор дочери действительно имеет место быть. Барко всем доволен в «Спартаке», но ему хотелось бы быть поближе к ребенку, чтобы видеться с ним чаще одного раза в полгода. Согласитесь, это уже немного другая ситуация», – написал Лысенко в своем телеграм-канале.
- Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
- Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.