Орлов заявил, что «Зенит» сделал маленький прорыв в Европу

Геннадий Орлов высказался о значимости товарищеского матча между «Зенитом» и «Сьоном».

Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.

Для «Зенита» это первый с февраля 2022 года матч с командой из Западной Европы.

Сообщалось, что «Сьону» заплатили около 300 тысяч швейцарских франков (порядка 29 млн рублей).

– Это в большей степени имиджевая, политическая история, чем спортивная?

– Ну конечно, имиджевая. Игра со швейцарцами – это маленький прорыв в Европу.

Со своей стороны «Сьон» показывает, что футболисты не хотят быть замешаны в политике. Они хотят быть выше этого, но удастся ли? У них есть клубы, президенты, мощные спонсоры.

Сам по себе «Сьон» – приличная команда. Со спортивной точки зрения это хорошая подготовительная работа. Ещe ж «Войводина» будет.