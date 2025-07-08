Барко посоветовали найти новую жену в России

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Жена пригрозила 26-летнему аргентинцу разводом, если он не вернется в Латинскую Америку.

«Жену воспитывать надо, если уж женился. Надо, чтобы она не только тебя любила, но и дело, которому ты служишь. Если этого не происходит, то жена диктует условия.

Конечно, Барко будет следовать тому, что скажет она, тем более, там ещe и ребeнок. Думаю, он уйдeт из «Спартака». Его жена может загубить ему карьеру. В Южной Америке никто таких зарплат платить не будет.

Барко должен принимать решение сам, он ответственный за семью. Да, он мог бы найти жену в России. Русские женщины красивее латиноамериканок.

Но это у него надо спрашивать. Не думаю, что он готов пожертвовать ребeнком», – сказал Наумов.