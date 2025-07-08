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Барко посоветовали найти новую жену в России

8 июля, 23:11
13

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

  • Жена пригрозила 26-летнему аргентинцу разводом, если он не вернется в Латинскую Америку.

«Жену воспитывать надо, если уж женился. Надо, чтобы она не только тебя любила, но и дело, которому ты служишь. Если этого не происходит, то жена диктует условия.

Конечно, Барко будет следовать тому, что скажет она, тем более, там ещe и ребeнок. Думаю, он уйдeт из «Спартака». Его жена может загубить ему карьеру. В Южной Америке никто таких зарплат платить не будет.

Барко должен принимать решение сам, он ответственный за семью. Да, он мог бы найти жену в России. Русские женщины красивее латиноамериканок.

Но это у него надо спрашивать. Не думаю, что он готов пожертвовать ребeнком», – сказал Наумов.

  • Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
  • Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
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Комментарии (13)
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VVM1964
1752005993
Не, ну тут вопрос вкуса - латинки тоже весьма !)))... А ещё менталитет... Что русскому хорошо, может латиносу писец!))) Но совет лишним не будет ...)
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Mladiс
1752006508
Причем найти жену в спартаке)))
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Интерес
1752007084
С футболёрами посложнее, конечно, а в нынешней обыденности кто сколько зарабатывает, и у кого "дело всей жизни" весомее-вопрос.Наумов мыслит старорежимно: кухен-кирхен-киндер, а про воспитание жены-вообще бред.На практике, даже у самых жёстких руководителей дома ситуация обратная, по принципу :кто хозяин в доме-сказал не вылезу, значит не вылезу! И нефиг тут кривляться, Коля, а то жене кто-нибудь твой спич покажет...
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alefreddy
1752008026
Мальчик хочет в Тамбов....
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subbotaspartak
1752033812
Русские женщины красивее латиноамериканок.... Эдак можно вызвать дипломатический скандал, а то и 3 мировую.
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FWSPM
1752037044
они в разводе все эти новости фейк
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FFR
1752042714
Срочно найти одну (лучше 2) Наташу для Барко! )))
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