Орлов предостерег вратаря «Динамо» Лунева: «Это большой риск»

Геннадий Орлов оценил резонансное высказывание Андрея Лунева.

Вратарь «Динамо» согласился с критикой Валерия Карпина за совмещение тренерских постов в клубе и сборной России.

После этого у Лунева состоялся разговор с главным тренером.

«Во-первых, вратари всегда мыслят не так, как полевые игроки. А Лунeв – вратарь хороший. Но такие публичные заявления – это нехорошо ни для Лунeва, ни для «Динамо».

Есть же политика клуба, мнение самого тренера. Для самого игрока это большой риск. Может закончиться тем, что через одну-две ошибки Андрея в основе окажется другой вратарь.

Я как бывший футболист могу предположить, что у этих слов была какая-то предыстория, но какая именно, мы пока не знаем», – сказал Орлов.