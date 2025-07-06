Лунев согласен с критикой Карпина за совмещение постов

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал критику в адрес главного тренера команды Валерия Карпина.
– Как вы смотрите на критику в адрес Карпина, что он совмещает посты в сборной и клубе?
– Я считаю, она обоснована, наверное. Но это не мое дело.
– Почему эта критика обоснованна?
– Очевидно все, на поверхности. Без комментариев.
– Я не понимаю, объясните.
– Орешки покушайте, подумайте. (Улыбается.)
– Но у нас сборная нигде не играет, три матча в году против, мягко скажем, не самых сильных сборных.
– А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Это не мое решение и дело. Есть руководство РФС и «Динамо», они договариваются, если всем комфортно, нравится и так должно быть – ну, окей. Вы спрашиваете мое мнение, оно останется при мне.
- Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
- Он продолжает работу и с национальной командой, что позволяет договоренность с РФС на время отсутствия официальных матчей.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «РБ Спорт»