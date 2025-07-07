Лунев обсудил с Карпиным свое высказывание о совмещении постов тренером

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин обсудил с вратарем команды Андреем Луневым критические высказывания игрока о совмещении специалистом работы в клубе и сборной России.
Сообщается, что стороны поняли друг друга, никаких проблем со взаимоотношениях между тренером и вратарем нет. При этом Лунев наверняка снизит свою медиаактивность.
- Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?»
- Также Лунев ранее раскритиковал решение доверить капитанскую повязку в товарищеских матчах полузащитнику Бителло.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»