Лунев обсудил с Карпиным свое высказывание о совмещении постов тренером

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин обсудил с вратарем команды Андреем Луневым критические высказывания игрока о совмещении специалистом работы в клубе и сборной России.

Сообщается, что стороны поняли друг друга, никаких проблем со взаимоотношениях между тренером и вратарем нет. При этом Лунев наверняка снизит свою медиаактивность.