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  • Лунев обсудил с Карпиным свое высказывание о совмещении постов тренером

Лунев обсудил с Карпиным свое высказывание о совмещении постов тренером

7 июля, 11:50
11

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин обсудил с вратарем команды Андреем Луневым критические высказывания игрока о совмещении специалистом работы в клубе и сборной России.

Сообщается, что стороны поняли друг друга, никаких проблем со взаимоотношениях между тренером и вратарем нет. При этом Лунев наверняка снизит свою медиаактивность.

  • Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?»
  • Также Лунев ранее раскритиковал решение доверить капитанскую повязку в товарищеских матчах полузащитнику Бителло.
  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Лунев Андрей Карпин Валерий
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Комментарии (11)
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СильныйМозг
1751878542
А не помню, ни одного нормального интервью аутиста.
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партизан84
1751879395
в кои-то веки нормально высказался, по делу - и сразу ему прилетело)
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САДЫЧОК
1751879492
Карпин конечно слабый тренер - но футболисту нужно субординацию держать!
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DMитрий
1751879909
Скорее Карпин обсудил с Лунёвым, а тот молчал, кивал и слушал. Не припомню, чтобы Лунь мог 3 грамотных слова связать в одном предложении.
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Интерес
1751880700
Не,Валера точно не эстонец,а испанец(за пределами сиесты, когда они повально дрыхнут)! Долго не размышлял,оценил ситуацию, быстро и решительно принял меры. Гарачий.вах-вах, сапсэм гарачий!!
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...уефан
1751880832
...либо короткий язык, либо длинная скамейка, третьего не дано...
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Павелий
1751888020
4 года в Зените не прошли даром. Вседозволенность зашкаливает.
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neim
1751896413
Глядишь, после разговора может и лучше заиграет дырка Лунëв (((.
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