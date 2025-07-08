Мостовой дал совет Барко – аргентинец выбирает между «Спартаком» и женой

Александр Мостовой прокомментировал ситуацию полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.
- Жена пригрозила 26-летнему аргентинцу разводом, если он не вернется в Латинскую Америку.
– Барко нужно соглашаться с мнением семьи. Семья и ребeнок важнее футбола.
– Кто-то пишет, что Барко – каблук.
– Я комментарии даже не читаю. Эти люди, кроме того, как чесать языком, больше ничего не умеют, только клеймят заумными фразами.
- Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
- Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.
Источник: «Советский спорт»