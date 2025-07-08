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  • Мостовой дал совет Барко – аргентинец выбирает между «Спартаком» и женой

Мостовой дал совет Барко – аргентинец выбирает между «Спартаком» и женой

8 июля, 13:59
18

Александр Мостовой прокомментировал ситуацию полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

  • Жена пригрозила 26-летнему аргентинцу разводом, если он не вернется в Латинскую Америку.

Барко нужно соглашаться с мнением семьи. Семья и ребeнок важнее футбола.

– Кто-то пишет, что Барко – каблук.

– Я комментарии даже не читаю. Эти люди, кроме того, как чесать языком, больше ничего не умеют, только клеймят заумными фразами.

  • Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
  • Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
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Комментарии (18)
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jabba-the-hat
1751976445
Известная кричалка про Спартак приобретает новый смысл))))))))))
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FWSPM
1751977263
За те бабки которые платит Спартак можно гарем устроить так что выбор очевиден
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slavа0508
1751977714
С одной стороны да . а с другой стороны будет ли жена с ним если Барко будет вне футбола ???Ведь жёны футболистов это отдельная каста бабья ... которая только привыкла селфи своих накаченных губищ и ягодиц снимать и выставлять на обозрение в этом вся их работа да ещё деньги мужа тратить ...
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Тинез Розоп
1751978820
Про жену это похоже на отмазку. Барко не дурак и видит , что без трансферов и с такой защитой ничего нам не светит(((…
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NewLife
1751979277
Я бы предпочел Спартак !!! и жену (чужую) время от времени)))
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timon2401
1751980713
Так в чем проблема…хочет быть с женой, пущай выплатит сумму которую хочет Спартак от его продажи и счастливого пути…а то устроили ромашку))
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JTherry
1751981465
когда начинаешь рассуждать применимо к себе, то как правило, ничего путного для другого человека не пожелаешь... у Барко действующий контракт со Спартаком, и, принимая его, он знал на что шёл, поэтому и разрыв контракта, если он случится, подразумевает выплату всех издержек Спартака, думаю, самого Барко это ни в коем случае не устроит... а достойных предложений со стороны аргентино-бразильских клубов нет, тем более, из бразильских - все равно в Аргентину к жене придется летать... так что ультиматум типа - соскучился по семье, в Спартаке сейчас не прокатит...)
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ПалкоВводецъ007
1751981730
Барко присмотрел в клубе себе новую подружку из основы спартака. Гыгыгы
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raritet
1751981777
При чем тут жена, когда есть контракт. Тратя большие спартаковские деньги любая женщина должна быть счастлива что муж - звезда в большом клубе. Или , если хочешь , муж будет всегда рядом: продавцом пылесосов в бразильском супермаркете ...
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Plyash
1751983662
Как говорила наша великая Фаина Раневская - "Искать женщину без изъянов может только мужчина без извилин." Удачи тебе в противоборстве с благоверной,Эсекьель. Желательно в пользу Спартака,он у нас один на всех,а русских красавиц,оглянись вокруг себя - немерено...
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