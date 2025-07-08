Агенты Лопеса отреагировали на информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Proyecta Players, представляющем интересы нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса, ответили на вопрос об интересе «Спартака» к футболисту.

«Интерес «Спартака» к Лопесу? Никаких новостей об этом у нас нет», – сообщили в агентстве.