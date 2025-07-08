Агенты Лопеса отреагировали на информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Proyecta Players, представляющем интересы нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса, ответили на вопрос об интересе «Спартака» к футболисту.
«Интерес «Спартака» к Лопесу? Никаких новостей об этом у нас нет», – сообщили в агентстве.
- По данным «Чемпионата», Лопес будет одним из главных кандидатов на замену в «Спартаке» Манфреда Угальде в случае ухода костариканца.
- Аргентинец провел в этом году 32 матча за бразильский клуб, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.
- Контракт 24-летнего нападающего с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2027 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»