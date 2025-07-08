Григорян назвал позицию, которую нужно усилить ЦСКА для борьбы за титул в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян высказался о возможности ЦСКА побороться за чемпионский титул в сезоне-2025/26.
«У ЦСКА наблюдается позитивный сдвиг в позиционной атаке. Матвей Кисляк и Иван Обляков играют двух опорников, и этот вариант выглядит интересно. Они дают дальше опции по всем звеньям. Если ставить задачу выиграть чемпионат, то команде нужен топовый нападающий», – сказал Григорян.
- ЦСКА в сезоне‑2024/25 занял третье место в чемпионате России.
- В межсезонье команду возглавил Фабио Челестини, сменивший на посту главного тренера Марко Николича.
- В последний раз ЦСКА выигрывал чемпионат России в сезоне-2015/16.
Источник: «Матч ТВ»