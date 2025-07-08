Тарханов – о роли легионеров в «Спартаке»: «Ненадежные товарищи»

Известный тренер Александр Тарханов считает, что «Спартаку» лучше делать ставку на российских игроков, а не на легионеров.

«Немного беспокоит, что в «Спартаке» на всех ключевых ролях играют легионеры. Они солируют в клубе, от их игры зависит результат. И среди них действительно есть футболисты высокого уровня. Но проблема в том, что это ненадежные товарищи – могут уйти в любой момент. Лучше делать ставку на наших игроков», – сказал Тарханов.